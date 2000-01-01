28.01 06:39 MIGnews.com

Нетаниягу против запрета на слова о вине поляков в Холокосте

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что категорически против инициативы польских законодателей, которая грозит уголовным преследованием за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны, сообщает "Гаарец"."Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост", - написал глава правительства в субботу. 27 января в своем Twitter."Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост", — подчеркнул Нетаниягу.Премьер также отметил, что поручил израильскому послу в Польше Анне Азари встретиться с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, чтобы выразить несогласие Израиля с законопроектом.Напомним, в пятницу, 26 января, польский Сейм одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности."Я дал указание израильскому послу в Польше сегодня вечером встретиться с польским премьер-министром и выразить ему мою решительную позицию против этого закона", - заявил глава правительства.