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Нетаниягу запрета на слова о вине поляков в Холокосте | Фото:28.01 06:39   MIGnews.com

Нетаниягу против запрета на слова о вине поляков в Холокосте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что категорически против инициативы польских законодателей, которая грозит уголовным преследованием за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны, сообщает "Гаарец".

"Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост", - написал глава правительства в субботу. 27 января в своем Twitter.

"Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост", — подчеркнул Нетаниягу.

Премьер также отметил, что поручил израильскому послу в Польше Анне Азари встретиться с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, чтобы выразить несогласие Израиля с законопроектом.

Напомним, в пятницу, 26 января, польский Сейм одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности.

"Я дал указание израильскому послу в Польше сегодня вечером встретиться с польским премьер-министром и выразить ему мою решительную позицию против этого закона", - заявил глава правительства.
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