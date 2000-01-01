Израильская певица Сарит Хадад выступила в ООН на специальном мероприятии, приуроченном к 50-летнию воссоединения Иерусалима. Мероприятие, организованное послом Израиля в ООН Дани Даноном состоялось в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
В мероприятии приняли участие послы и дипломаты мировых государств, сотни сторонников Израиля и представители еврейских общин.
"Сегодня мы громко и ясно говорим здесь, в ООН, что Иерусалим - это сердце и душа еврейского народа. Иерусалим есть и всегда будет неделимой и вечной столицей Израиля", - заявил Дани Данон.
В свою очередь, Сарит Хадад отметила, что участие в данном мероприятии является честью для нее.
"Я очень горжусь тем, что выступаю на этом захватывающем мероприятии в ООН. Я чувствую большую гордость будучи здесь на праздновании воссоединения Иерусалима. Это честь для меня. Мы демонстрируем истинную красоту Израиля международному сообществу", - подчеркнула исполнительница.