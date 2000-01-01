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Фото: Mark Von Holden27.06 10:32   MIGnews.com

Сарит Хадад выступила в ООН

Израильская певица Сарит Хадад выступила в ООН на специальном мероприятии, приуроченном к 50-летнию воссоединения Иерусалима. Мероприятие, организованное послом Израиля в ООН Дани Даноном состоялось в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В мероприятии приняли участие послы и дипломаты мировых государств, сотни сторонников Израиля и представители еврейских общин.

"Сегодня мы громко и ясно говорим здесь, в ООН, что Иерусалим - это сердце и душа еврейского народа. Иерусалим есть и всегда будет неделимой и вечной столицей Израиля", - заявил Дани Данон.

В свою очередь, Сарит Хадад отметила, что участие в данном мероприятии является честью для нее.

"Я очень горжусь тем, что выступаю на этом захватывающем мероприятии в ООН. Я чувствую большую гордость будучи здесь на праздновании воссоединения Иерусалима. Это честь для меня. Мы демонстрируем истинную красоту Израиля международному сообществу", - подчеркнула исполнительница.
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