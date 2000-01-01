27.06 13:25 MIGnews.com

Лапид: кибератаки угрожают системе власти

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял участие в ежегодной международной конференции по кибербезопасности, организованной центром кибер-исследований "Блаватник". В своей речи Лапид подчеркнул, какое влияние кибератаки могут оказать на все политическое пространство."Мы вышли на новой уровень кибервойны. Теперь это не просто проникновения в компьютерные системы с целью достать секретную информацию. Сегодня хакеры угрожают всей системе власти. Технологии дошли до такого уровня, что могут свергнуть правительство в другой стране. Представьте, каким огромным преимуществом может обладать государство, которое само устанавливает - кто будет главой правительства или президентом другой страны. Политические кибер-хакеры, как и военные, специализируются на маскировке следов. Террористические организации выдают себя за сверхдержавы и очень трудно найти концы. С политическими кибератаками справиться гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд.В израильской политике, даже без внешнего вмешательства, хватает диффамаций, лжи и "фэйк" новостей. Это затрудняет возможность отличить внешнюю кибератаку от внутренней демократической борьбы. Как можно понять, что является политической кампанией, которую проводят такие партии, как "Ликуд" или "Авода", а что дело рук Ирана или России? Как можно защитить демократию без того, чтобы не нанести ей удар?Это сложный вопрос, но Израиль должен приложить максимальные усилия для его решения и стать лидером в борьбе по защите демократии. У нас есть такая возможность и необходимые знания. Израиль накопил богатый опыт в сфере обеспечения безопасности, у нас есть максимально эффективные решения, объединяющие мировые практики и собственные высокотехнологичные разработки", - заявил на конференции по кибербезопасности депутат Кнессета.