Кремль возмущен заявлением США о подготовке химатаки в Сирии
Кремль ознакомился с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знает, на чем оно основано, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Белый дом считает, что правительственная армия Сирии готовит новую химическую атаку, и заявляет, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока, говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.
"Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и, соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы", — сказал Песков.
На вопрос о том, можно ли воспринимать фразу "о высокой цене" как угрозу применения военной силы против Башара Асада и будет ли Кремль пытаться препятствовать этому, Песков ответил: "Вы знаете, что Кремль последовательно отстаивает эту линию и отстаивает тезис о том, что без проведения расследования возлагать вину на Асада невозможно, нелегитимно и абсолютно неверно с точки зрения достижения конечных целей по сирийскому урегулированию. Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской Арабской Республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отправляющих веществ".
Вместе с тем Песков отметил, что боевики "Исламского государства"* неоднократно применяли химические вещества, и не исключил, что провокации могут повториться. "Наверняка потенциальная опасность повторения подобных провокаций существует. Однако, еще раз повторяю, точной информацией я не располагаю, думаю, что мои коллеги из специальных служб и Министерства обороны, если она будет, поделятся такими опасениями", — подчеркнул он.
Четвертого апреля сирийская оппозиция сообщила о химической атаке в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли 80 и пострадали 200 человек, и обвинила в случившемся правительственную армию. Сирийские власти отвергли обвинения и заявили, что никогда не применяли химоружие. Россия призвала тщательно расследовать инцидент. Несмотря на отсутствие доказательств, США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по заявлениям оппозиции, была произведена атака. Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что химатаки не было, а была провокация для оправдания удара по Шайрату.
*Террористическая организация, запрещенная в России.