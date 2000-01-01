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Духовный лидер ШАС: пусть реформисты строят свою Стену 27.06 15:46   MIGnews.com

Духовный лидер ШАС: пусть реформисты строят свою Стену

Президент Совета мудрецов Торы, духовный лидер партии ШАС раввин Шалом Коэн в очередной раз подтвердил свою репутацию врага евреев, не следующие ортодоксальным догмам иудаизма.

Вечером в понедельник, 26 июня, он выступил с яростной критикой евреев-реформистов на фоне споров о необходимости создания смешанного участка у Стены Плача.

"Что утверждают реформисты? Что Стена Плача принадлежит им? Зачем она им нужна? Они верят в то, что там существует? Почему? Пусть они пойдут и там, где им захочется, построят свою Стену и ей молятся. Как бы там ни было, они не веруют в то, что делают", - заявил он на встрече со своими коллегами-раввинами.

Коэн похвалил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра внутренних дел Арье Дери, которые и на этой неделе добились отмены компромиссного решения в отношении Котеля.

Стоит отметить, что Коэн уже не впервые атакует евреев-реформистов. Год назад он пригрозил, что прикажет членам ШАСа покинуть коалицию, если данное решение будет доведено до конца. Он назвал реформистов "притворщиками" и обвинил их в том, что они "разрушают еврейскую религию и оскорбляют все, что нам свято".
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