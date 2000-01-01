27.06 17:07 MIGnews.com

Германия защищает Катар

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Германия прокомментировала кризис в Персидском Заливе и список требований, предъявленных четырьмя арабскими государствами эмирату Катар.Министр иностранных дел Германии Зигмунд Габриэль назвал список требований, по выполнении которых Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет готовы снять блокаду и прекратить бойкот Катара “очень провокационными”.Габриэль выступал на мероприятии, организованном Европейским Советом по Международным Отношениям. Габриэль не успокоился на защите прав Катара, и потребовал “более активного участия в Ливии ЕС, а не отдельных государств-членов”.