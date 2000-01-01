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Базель Гаттас: Я ни о чем не сожалею 27.06 17:58   MIGnews.com

Базель Гаттас: Я ни о чем не сожалею

Израильский экс-парламентарий Базель Гаттас остается непримиримым по поводу контрабанды мобильных телефонов террористу Базелю Бизри, отбывающему наказание в израильской тюрьме "Кециот". Об этом заявил в интервью Хаиму Этгару, которое будет показано сегодня в программе "Анашим" по "Кешет".

"Я сказал ему, что у меня есть сотовые телефоны. Он сказал: "Дайте мне их сейчас же". Я почувствовал, что план удался, что мне наконец-то удалось передать им мобильники", - заявил он.

"Вы видели, что государство отнеслось к этому не как к мелкому преступлению, а как к нарушению Закона о терроре. В тексте соглашения (сделки со следствием – ред.) приводится 25 статья Закона о терроре, согласно которой я передал предметы, которые при некоторых обстоятельствах могут потенциально быть использованы для террора. Бизри – не член ХАМАСа. Это самая легкая статья Закона о терроре. Я не пытаюсь вас убедить, я просто описал вам свою точку зрения", - добавил Гаттас.

Бывший депутат игнорирует всяческую критику своих бывших коллег-депутатов.

"Мне кажется, это ниже моей чести отвечать тем, кто называет меня террористом. Я ведь уже говорил, что тот, кто поступает по совести, не извиняется. Вы хотите, чтобы я извинился? Судья спрашивал то же самое, я отказался. Я не извиняюсь", - резюмировал опальный политик.
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