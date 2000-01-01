27.06 19:44 MIGnews.com

Для обвинения против Нетаниягу достаточно доказательств

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Следователи "израильского ФБР" – спецподразделения полиции "Лахав 433" – считают, что уже собрано достаточно доказательств для того, чтобы подать обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаниягу по так называемому "делу 1000" – об одаривании его и его семьи дорогими подарками.Как пишет Ynet, ссылаясь на заявление источников в полиции, они даже не считают преградой для этого ожидание показаний австралийского бизнесмена Джеймса Пэкера. Правоохранители с ним уже связались, но ждут, чтобы назначить дату допроса. После этого следствие планирует представить генеральному прокурору свои выводы и рекомендации.При этом полицейские утверждают, что их решение уже не зависит от того, что им скажет Пэркер – они будут рекомендовать обвинить премьер-министра, потому что большая часть расследования основана на подарках голливудского режиссера израильского происхождения Арнона Милчена, информацию о которых "любезно" предоставил его помощник.В то же время детективы до конца еще не определились, в чем именно обвинить Нетаниягу – в получении незаконной выгоды, мошенничестве и нарушении общественного доверия или чем-то другом.Высокопоставленный полицейский источник сообщил порталу о том, что в последние недели состоялась серия встреч между представителями правоохранительных органов, прокуратуры и юридического советника правительства, которые обсуждали дальнейшие действия в отношении расследования против Нетаниягу.Согласно источникам, принимающим в расследовании, в отличие от полиции, Минюст выступает против выдвижения обвинений до допроса Пэкера, что в ведомстве считают помехой окончанию расследования. Однако правоохранители надеются, что в ближайшие дни эта преграда будет устранена."Даже без его показаний нам хватает убедительных доказательств. Мы ждем Пэкера, но мы больше не можем с этим затягивать", - утверждает источник Ynet.В то же время гособвинение не столь уверено в силах доказать точку зрения полиции, утверждая, что если Нетаниягу ничего не давал либо взамен, это можно признать нарушением, но никак не уголовным преступлением."Вот так сюрприз. Какая разница, если вот уже полгода в прессу вновь и вновь просачивается информация о том, что полиция намерена рекомендовать судить премьер-министра? Мы повторим: ничего не будет, потому что ничего не было", - отреагировали на это в канцелярии Нетаниягу.