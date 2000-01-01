27.06 20:58 MIGnews.com

Правительству Мэй отвели жить несколько месяцев

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Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй распадется через несколько месяцев, а в течение ближайшего года страну ждут новые выборы. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в записке финансовой корпорации Citigroup."Мы продолжаем считать, что ее премьерство не сможет устоять дольше нескольких месяцев, возможно, в крайнем случае, дольше года, и оно с самого начала будет действовать в условиях сложных голосований в парламенте", - считают эксперты.В Citigroup утверждают, что на этом политические злоключения в Великобритании не закончатся. За отставкой правительства последуют перевыборы."Наш основной сценарий остается тем же - в течение 12 месяцев произойдут выборы в Консервативной партии, за которыми последуют всеобщие выборы", - добавляют политилоги.Напомним, что прошедшие 8 июня в Британии досрочные парламентские выборы завершились одновременно и победой, и поражением консерваторов: они хоть и заняли 318 из 650 мест в Палате общин, партия Мэй потеряла абсолютное большинство, из-за чего им пришлось заключить коалиционное соглашение с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.