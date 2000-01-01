27.06 21:20 MIGnews.com

Либерман: Мы не намерены начинать войну с Сирией

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Министр обороны Авигдор Либерман развенчал слухи о готовности Израиля начать полномасштабное нападение на соседнюю Сирию в ближайшем будущем, отвергнув допущения о возможности развития конфликта между двумя государствами даже на фоне недавнего обострения на границе."У нас здесь много пророков, предсказывающих жаркое лето и войну на севере и юге. Я хочу пояснить, что мы не намерены инициировать какие-либо военные действия ни на севере, ни на юге, но мы ничего не станем игнорировать", - предупредил он, имея в виду снаряды, которые несколько дней залетали из Сирии на израильскую сторону Голан.Глава Минобороны добавил, что Израиль не потерпит никаких провокаций."В случае необходимости мы можем сдержаться, но при необходимости мы также ответим изо всех сил. Все, кто хочет превратить Сирию в антиизраильскую базу Ирана или "Хизбаллы", должен подумать дважды. Мы не допустим, чтобы Сирия стала еще одним фронтом против Израиля", - констатировал лидер НДИ.