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Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами | Фото: GPO27.06 21:50   MIGnews.com

Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал решение Моссада создать Фонд инновационных технологий.
По этому поводу на своей странице глава правительства написал:

"Приветствую решение Моссада создать Фонд инновационных технологий, который гарантирует технологическое преимущество Моссада благодаря сотрудничеству со стартап-компаниями. Моссад продолжит действовать с умом и отвагой, оставаясь лидером в технологиях, для выполнения важнейшей задачи – обеспечение безопасности Израиля".


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