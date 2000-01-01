27.06 21:50 MIGnews.com

Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал решение Моссада создать Фонд инновационных технологий.По этому поводу на своей странице глава правительства написал:"Приветствую решение Моссада создать Фонд инновационных технологий, который гарантирует технологическое преимущество Моссада благодаря сотрудничеству со стартап-компаниями. Моссад продолжит действовать с умом и отвагой, оставаясь лидером в технологиях, для выполнения важнейшей задачи – обеспечение безопасности Израиля".