Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал решение Моссада создать Фонд инновационных технологий.
По этому поводу на своей странице глава правительства написал:
"Приветствую решение Моссада создать Фонд инновационных технологий, который гарантирует технологическое преимущество Моссада благодаря сотрудничеству со стартап-компаниями. Моссад продолжит действовать с умом и отвагой, оставаясь лидером в технологиях, для выполнения важнейшей задачи – обеспечение безопасности Израиля".