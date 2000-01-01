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Шотландия отложила планы о независимости в ящик | Фото: Thinkstock28.06 03:49   MIGnews.com

Шотландия отложила планы о независимости в ящик

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что пересматривает планы касательно нового референдума о независимости региона, не будет добиваться немедленного принятия соответствующего законопроекта, и вернется к этому вопросу, "когда будет ясность по Brexit".

"Наша главная задача сейчас — обеспечить единство и согласие… После выборов я сказала, что тщательно обдумаю его результаты. И я сделала это, провела консультации с коллегами и парламентом. И позвольте мне подчеркнуть, я по-прежнему считаю, что до завершения процесса Brexit граждане Шотландии должны иметь право высказаться относительно своего будущего. Нам предстоит Brexit, за который мы не голосовали", — сказала Стерджен, выступая со специальным заявлением в парламенте Шотландии.

Она выразила опасение, что нынешнее британское правительство может вывести страну из ЕС "без соглашения или с очень плохим соглашением (о свободной торговле - ред)".

"Шотландское правительство пересмотрит свои планы касательно референдума. Я не буду добиваться немедленного принятия законопроекта, вместо это сосредоточившись на том, чтобы добиться наилучших условий Brexit для Шотландии", - заверила Стерджен.
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