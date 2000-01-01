27.06 07:22 MIGnews.com

Асад готовит химическую атаку и он дорого за нее заплатит

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Белый Дом издал пресс-релиз, в котором предупреждает о том, что режим Асада готовит новую химическую атаку, подобную удару по городу Хан Шейхун 4 апреля 2017 года. В результате атаки погибли 70 человек и большая часть населения покинула город.Атака 4 апреля стала причиной мощного американского ответа - по сирийским целям были выпущены несколько десятков крылатых ракет Томагавк.В заявлении Белого Дома говорится: “Как мы уже заявляли ранее, США находятся в Сирии ради уничтожения Исламского Государства. Если же мистер Асад совершит еще одну атаку, которая приведет к массовым убийствам с применением химического оружия, он и его армия дорого за это заплатят”.Между тем, посол США в ООН Никки Хейли пошла на шаг дальше и предупредила в твиттере Иран и Россию: “Вина за любую новую атаку против народа Сирии будет возложена не только на Асада, но и на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийстве собственного народа”.