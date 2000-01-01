27.06 09:07 MIGnews.com

В НАТО увидели растущую "по всем фронтам" угрозу от России

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Глава военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел заявил, что альянс крайне обеспокоен ростом российской угрозы, пишет Politico.По его словам, растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, так как прогресс, которого добилась Россия в военной сфере, невозможно отрицать."Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских вооруженных сил", – отметил он."Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", – сказал генерал, добавив, что намерения российского руководства в отношении НАТО остаются неясными.Ранее президент РФ Владимир Путин, в беседе американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Россия даст адекватный ответ на все действия Североатлантического альянса, тем самым сохранив стратегический баланс и потратив гораздо меньше средств.