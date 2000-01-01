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В НАТО увидели растущую `по всем фронтам` угрозу от России | Фото: Thinkstock27.06 09:07   MIGnews.com

В НАТО увидели растущую "по всем фронтам" угрозу от России

Глава военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел заявил, что альянс крайне обеспокоен ростом российской угрозы, пишет Politico.

По его словам, растущая военная мощь России вызывает беспокойство в НАТО, так как прогресс, которого добилась Россия в военной сфере, невозможно отрицать.

"Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских вооруженных сил", – отметил он.

"Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", – сказал генерал, добавив, что намерения российского руководства в отношении НАТО остаются неясными.

Ранее президент РФ Владимир Путин, в беседе американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Россия даст адекватный ответ на все действия Североатлантического альянса, тем самым сохранив стратегический баланс и потратив гораздо меньше средств.
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