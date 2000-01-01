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YouTube 27.06 08:45   MIGnews.com

Цахи Анегби: Алия – сильнейшее оружие Израиля

Министр регионального сотрудничества Цахи Анегби (Ликуд) принял участие в ежегодной торжественной церемонии организации "Нефеш бе-Нефеш" (Nefesh B'Nefesh). Во время мероприятия девять англоязычных репатриантов были удостоены премии "Боней Цион".

В ходе своего выступления депутат Кнессета заявил, что репатриация евреев в Израиль является сильнейшим оружием Еврейского Государства.

Анегби подчеркнул важность данного события, добавив, что "алия является сильнейшим ответом всем, кто желает погубить еврейский народ".
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