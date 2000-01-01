27.06 09:22 MIGnews.com

"Запрет общения со светскими родителями – преступление"

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Парламентская комиссия по правам ребенка провела заседание на тему “Право ребенка поддерживать связь с родителем, избравшим для себя светский образ жизни”. Как известно, речь идет о достаточно распространенной, крайне болезненной и очень израильской проблеме: вопросами семьи и брака в Израиле занимается раввинат, и в случае, когда развод произошел из-за нежелания одного из родителей продолжать религиозный образ жизни, шансов на соблюдение вердикта о совместной опеке у “вернувшегося (или вернувшейся) к ответу” нет. “Четыре с половиной года я борюсь за право видеть своих детей, а против моего мужа не применяют никаких мер”, - рассказала на заседании мать шестерых детей.“Мы собрались сегодня, чтобы обсудить печальную тенденцию: детей жестоко и хладнокровно отнимают у одного из родителей лишь из-за его или ее уровня религиозности, - отметила председатель комиссии Ифат Шаша-Битон в начале заседания. - Давайте не забывать о нуждах детей, о страданиях родителей, лишенных права видеться с ними. Все мы помним о самоубийстве Эсти Вайнштейн. Как мать, я хорошо себе представляю, что переживает женщина или мужчина, у которых отнимают детей”.“Вчера мне вновь позвонила некая женщина и сообщила, что моя встреча с детьми отменена, - рассказала Авива, мать шестерых детей, после развода порвавшая с религией. - Мне некуда обратиться, этот кошмар тянется уже несколько лет. Меня лишили права видеть своих детей. Суд присудил нам совместную опеку, но вердикт не выполняется. Меня заставляют одеваться по требованиям религии, чтобы увидеть собственных детей. Бороться с этим невозможно”.“Мое дело находится в раввинском суде, судьи не принимали никаких решений в течение шести лет, - рассказал Шими, который развелся десять лет назад. - Соцработница направила в суд уже несколько прекрасных характеристик на меня, она считает меня хорошим отцом, заботящимся о детях. Но это ничем не помогло. Соглашение о свиданиях с детьми не выполняется. Я уже год их не видел. Судья раввинского суда прямо сказал: если я не буду жить по канонам религии, я не смогу видеться с детьми. Мать записала их в школу, даже не сообщив мне, где она. Я менее религиозен, и лишь из-за этого у меня отняли право видеться с ними”.Юридический советник раввинских судов Рафи Рехес, выступавший на заседании, заявил, что для раввинских судов интересы и права ребенка находятся на первом месте. Он подчеркнул, что суды присуждают совместную опеку и декларируют распорядок встреч с детьми, а не соблюдают эти предписания религиозные родители по совету лидеров общины. БАГАЦ, по его словам, предпочитает в подобные дела не вмешиваться.“Раввинские суды и вы - это часть общины, - возразила Ифат Шаша-Битон. - Я ожидаю, что вы примените все возможные средства, формальные и неформальные, чтобы дети могли видеться с обоими родителями”.Социальная работница Мири Сапир сообщила, что в рекомендациях соцработников не учитывается уровень религиозности родителей, однако в интересах ребенка - поддерживать привычный для него образ жизни. “Это происходит и в обратных случаях, когда один из родителей обращается к религии, - подчеркнула она. - Если родитель не соблюдает соглашение о свиданиях с детьми, мы применяем закон, и свидания проходят в ультрарелигиозном формате”.Ифат Шаша-Битон завершила заседание, предложив раввинским судам создать форум по их выбору, которому предстоит обсудить все проблемы поддержания связи ставших светскими родителей с их детьми. Она также порекомендовала взвесить возможность вовсе удалить вопрос опеки над детьми из юрисдикции раввинских судов, передав их светским судам по семейным делам.