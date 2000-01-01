27.06 09:55 MIGnews.com

США теряют популярность при президентстве Трампа

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Израиль является одной из двух стран, в которых при правлении президента Дональда Трампе вырос рейтинг США – с 7% до 56%. Об этом говорится в исследовании американского центра Pew Research Center.Опрос, проведенный в 37 странах показал, что 45-й американский президент не только непопулярный в большинстве мировых государств, но также страны не поддерживают внешнюю политики новой администрации США.Так, согласно результатам исследования, за пять месяцев пребывания в Белом доме Трампа в целом США продолжают доверять 49% в сравнении 64% при последних месяцах правления Барака Обамы.Отмечается, что "популярность" Вашингтона резко упала в глазах близких союзников США – Мексики, Канады, европейских стран, в частности Германии и Испании.Также опрос показал, что рейтинг США вырос при правлении Трампа до 53% с 11% при президентстве Обамы.В целом же 75% респондентов оценили Д.Трампа как "высокомерного", 65% - как "нетерпимого", 62% - как "опасного" руководителя.