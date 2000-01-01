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Лапид: надо признать геноцид армян и государство курдов 27.07 12:55   MIGnews.com

Лапид: надо признать геноцид армян и государство курдов

Глава партии Еш Атид Яир Лапид потребовал предпринять жесткие дипломатические шаги в отношении Турции.

Лапид заявил что Турция является враждебным государством и отношение к ней должно быть соответствующее.

Лапид заявил, что Израиль обязан немедленно признать армянский геноцид и право курдов на государственность.

Лапид указал на то, что “следует забыть о турецких мечтах о покупке газа у Израиля”. Лапид сказал, что невозможно строить нормальную внешнеэкономическую политику на контрактах с государством, проявляющим постоянную враждебность к партнеру по сделке.

Лапид добавил: “Им пора понять, что они не могут пинать нас, а мы будем приползать к ним и просить еще”.
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