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скриншот с видео 27.07 14:15   MIGnews.com

Назначен новый постоянный представитель России при ООН

Постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций назначен Василий Небензя. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Также Небензя будет представлять Москву в Совете Безопасности ООН.

Другим указом дипломат освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с июня 2013 года.

Кандидатура Небензи, как сообщали источники, была одобрена комитетом Госдумы по международным делам в мае этого года. В том же месяце ее поддержал профильный комитет Совета Федерации.

Должность постпреда России при ООН стала вакантной в феврале в связи со смертью Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006-го. После кончины дипломата и.о. постпреда был назначен первый заместитель Чуркина Петр Ильичев.

Василию Небензе 55 лет, на дипломатической работе он с 1983 года. В частности, с 1996 по 2000 год работал в постпредстве России при ООН, затем перешел в департамент международных организаций МИД. С ноября 2006-го по ноябрь 2011-го был заместителем постоянного представителя при Всемирной торговой организации в Женеве, после возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД. В июне 2013-го стал заместителем министра иностранных дел.
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