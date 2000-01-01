27.07 17:46 MIGnews.com

Из-за Храмовой Горы: коалиция потеряла Бецалеля Смотрича

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Отменив ранее усиленные меры безопасности на Храмовой Горе, правительство, по сути, сами встало на колени перед террором, считает депутат Кнессета от "Еврейского дома" Бецалель Смотрич, который из-за данного решения объявил, что перестанет поддерживать законопроекты правительства."Решение кабинета постыдно, ошибочно и, что самое главное, опасно. Послание, которое оно шлет нашим врагам – оправдание террора и насилия. Злобный террорист, убивший вечером в пятницу целую семью, сумел поставить правительство на колени и заставить его принимать непрофессиональные решения.Это решение противоречит решению, принятому правительством несколькими днями ранее. Оно противоречит обещанию премьер-министра и "Ликуда" не сдавать суверенитет на Храмовой горе и не убирать металлоискатели. Но после теракта и нескольких беспорядков они сдались", - заявил парламентарий в интервью "Аруц Шеве".Смотрич считает, что любой член правительства, демонстрирующий то, что его можно заставить принимать решения, "призывает к террору и насилию", и выразил уверенность, что вопреки расхожему мнению, что решение убрать металлоискатели и камеры способствует снятию напряжения в арабском секторе и предотвратит теракты, это их лишь отсрочит."Всякий раз, когда вы что-то пытаетесь отсрочить, в итоге вы получаете это же, еще и с лихвой", - сказал депутат.Он подчеркивает, что данной политики руководители сферы безопасности придерживаются не только в Иерусалиме."Мы игнорируем эскалацию ХАМАСа в Газе, их туннели, их последовательные ракетные атаки и тот факт, что они восстанавливают свои боевые способности. Это то, за мы в будущем заплатим, если не приведи Господь, случится новый конфликт", - сказал Бецалель Смотрич."Мы хотим спокойствия сейчас и сразу, но мы жертвуем собственным будущим. Посмотрите, что происходит на северном фронте - там более 100 000 высокоточных ракет, и в первом же раунде атаки "Хизбалла" может сбросить на нас 1000 ракет. Израиль видит это и позволяет ему случиться, потому что мы боимся", - добавил он.