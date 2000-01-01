27.07 18:39 MIGnews.com

Король Иордании требует судить охранника посольства Израиля

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То, как Израиль обойдется с охранником посольства в Аммане, который при не до конца выясненных обстоятельствах на прошлой неделе убил двух иорданцев, напрямую повлияет на дальнейшее развитие отношений между двумя государствами, заявил король Хашимитского королевства Абдалла II 27 июля.Напомним, что охранник "Зив" застрелил 17-летнего Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Якобы в результате возникшего денежного спора араб напал на охранника, ранив его в грудь и спину, поэтому "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.Данная история, как считает иорданский монарх, была исключительным образом использована израильским премьер-министром Нетаниягу, чтобы повысить собственные политические рейтинги."Премьер-министр Израиля должен взять на себя ответственность и предпринять юридические меры, включающие судебное преследование стрелявшего для достижения правосудия, а не окрашивать данное преступление в политические тона. Поведение премьер-министра Израиля было провокационно, оно разгневало нас и подлило масло в огонь экстремизма в регионе, что совершенно неприемлемо", - цитирует его местный портал "Петра".Очевидно, король имел в виду фотографии, опубликованные канцелярией премьер-министра, на которых Нетаниягу обнимается с вызволенным охранником.Король Абдалла выразил соболезнования семьям двух погибших иорданцев и заверил их, что Иордания не "откажется от их прав", и то, как Израиль решит данный вопрос, "окажет непосредственное влияние на характер наших отношений".