27.07 18:58 MIGnews.com

Подстрекатель в ООН: Посол ПА оправдывает теракты

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Посол Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур отказался осудить террористическую атаку, совершенную на прошлой неделе в поселении Халамиш, где арабский террорист убил трех членов израильской семьи – 70-летнего Йосефа Соломона и его детей, 46-летнюю Хаю и 35-летнего Эльада.Отвечая на вопрос журналистки о том, как ПА может потворствовать такому кровавому нападению, Мансур сказал: "Не ждите, что все палестинцы будут ангелами, что они не будут реагировать"."Если люди считают, что палестинцы будут и дальше жить в сложившейся ситуации, не проявляя никакой формы противостояния, то это нереалистично и несправедливо", - заявил дипломат 27 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.