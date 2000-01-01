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Подстрекатель в ООН: Посол ПА оправдывает теракты27.07 18:58   MIGnews.com

Подстрекатель в ООН: Посол ПА оправдывает теракты

Посол Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур отказался осудить террористическую атаку, совершенную на прошлой неделе в поселении Халамиш, где арабский террорист убил трех членов израильской семьи – 70-летнего Йосефа Соломона и его детей, 46-летнюю Хаю и 35-летнего Эльада.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как ПА может потворствовать такому кровавому нападению, Мансур сказал: "Не ждите, что все палестинцы будут ангелами, что они не будут реагировать".

"Если люди считают, что палестинцы будут и дальше жить в сложившейся ситуации, не проявляя никакой формы противостояния, то это нереалистично и несправедливо", - заявил дипломат 27 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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