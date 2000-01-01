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Формула Биби: премьер готов к обмену территориями с ПА | Фото: Моше Мильнер, GPO27.07 21:30   MIGnews.com

Формула Биби: премьер предложил обмен территориями с ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил готовность пойти на существенные уступки палестинцам, отдав им некоторые израильские территории, находившиеся в пределах границ 1967-го года в обмен на присоединение к Израилю основных населенных пунктов в Иудее и Самария.

Согласно информации 2-го канала ИТВ, в ходе встреч с посланниками Белого Дома 27 июля Нетаниягу предложил сдать Палестинской автономии территории в районе Вади Ара, что восточнее от блока Нетания-Хадера-Хайфа в обмен на аннексию крупных "поселенческих блоков" в Иудее и Самарии, включая блок Гуш-Эцион, что будет прописано в окончательном договоре с Рамаллой.

Стоит отметить, что в Вади Ара находятся крупные арабские города, включая Умм-аль-Фахм, выходцами которого были многие террористы, включая троих, которые 14 июля открыли огонь на Храмовой горе и убили двух офицеров-друзов из МАГАВа.

В то же время, в Вади Ара находятся и почти десяток еврейских городов, в том числе Хариш, который попал под программу расширения, и в ближайшие годы его население должно вырасти от 1 000 до 100 000 человек. Никаких подробностей о том, какие части Вади Ара премьер-министр готов отдать, не сообщается.

Ни в Белом доме, ни в канцелярии Биньямина Нетаниягу данную информацию пока не комментируют. Однако если она соответствует действительности, Нетаниягу станет первым премьером, который согласился уступить палестинцам земли в пределах границ 67-го года.
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