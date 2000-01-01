Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Британия закроет границы для ЕС в 2019 году | Фото: Thinkstock28.07 05:44   MIGnews.com

Британия закроет границы для ЕС в 2019 году

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда мигрантов в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года, сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

В интервью радиопрограмме "Би-би-си Today" Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу "брексита". По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.

В своей статье в газете Financial Times Радд подчеркнула, что Соединенное Королевство продолжит привлекать "самых талантливых и лучших" мигрантов со всего мира.

Британские министры также пообещали провести широкие консультации с представителями бизнеса, профсоюзов и вузов для обсуждения их позиции по миграционным ограничениям.

МВД Британии уже попросило консультативный комитет по вопросам миграции оценить региональное распределение миграции из ЕС, зависимость отдельных секторов от труда мигрантов и роль сезонного фактора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:22
Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста
04:37
Путин утвердил размещение авиагруппы ВКС в Сирии
02:26
Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире
01:41
Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов
01:15
В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин
00:45
Саакашвили лишили гражданства Украины
23:34
Названо имя самого "эталонного" мужчины
22:08
Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре
21:44
Иран запустил ракету в космос
20:27
Арабская Лига: Израиль рискует развязать религиозную войну
19:59
Нетаниягу хочет казнить террориста из Халамиш
19:43
Столкновения на Храмовой Горе: это закончится катастрофой
19:40
16-летнюю девушку приговорили к изнасилованию
18:58
Подстрекатель в ООН: Посол ПА оправдывает теракты  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus