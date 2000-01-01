28.07 06:22 MIGnews.com

Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста

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Министр разведки и транспорта Исраэль Кац обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой на ближайшем заседании кабинета безопасности (в воскресенье, 30 июля), продолжить обсуждение вопросов, поднятых министром на этой неделе. Речь идет о применении смертной казни для террориста, совершившего убийство членов семьи Саломон в поселке Халамиш, а также о депортации шейха Раеда Салаха за пределы Израиля."Правительство Израиля должно дать четкий посыл, создав факторы сдерживания и неотвратимости наказания по всей строгости закона. Эти меры воздействия должны быть направлены против тех, кто решится поднять руку на израильтян, и тех, кто занимается подстрекательством к убийству. Справедливость должна восторжествовать", - заявил член военно-политического кабинета Исраэль Кац.Напомним, что 27 июля премьер-министр и сам заявил, что поддерживает идею приговорить "террориста из Халамиш" к высшей степени наказания.