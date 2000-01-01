28.07 00:45 MIGnews.com

Саакашвили лишили гражданства Украины

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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства. Как сообщает украинский портал ТСН, данную информацию подтвердили в Государственной миграционной службе Украины.Как пояснили в службе, Саакашвили теряет гражданство на основе п.2 ст.19 закона "О гражданстве", а именно — на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.Гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко. С учетом того, что в декабре 2015 года Саакашвили был лишен гражданства Грузии, он в настоящее время оказался в статусе "лица без гражданства".