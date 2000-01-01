27.09 10:52 MIGnews.com

Россия отправила гумпомощь для пострадавших в Мексику

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Россия отправила в Мексику гуманитарную помощь общим весом в 35 тонн, для пострадавших от землетрясения 19 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.Помощь Мексике оказывается в соответствии с запросом мексиканского правительства и поручением правительства РФ."Сегодня из Москвы в Акапулько вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся продукты питания, палатки и предметы первой необходимости. Всего для пострадавшего населения Мексики будет доставлено около 35 тонн гуманитарного груза", - сообщили в МЧС.Ранее глава МЧС России Владимир Пучков направил главе МВД Мексики Мигелю Антелю Осорио Чонгу телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и заявил о готовности оказать помощь Мексике в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км.После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.В результате землетрясения погибли более 300 человек, обрушились более 40 зданий, более 5 тыс. зданий, повреждены. Без энергоснабжения остались 4 млн человек. Пострадали более 2 тыс. человек.