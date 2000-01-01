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Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину | Фото: AFP27.09 11:25   MIGnews.com

Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину

Президент США Дональд Трамп назвал "позитивным шагом" разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс.

"Это позитивный шаг в направлении продвижения прав и возможностей для женщин в Саудовской Аравии. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию в ее усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ", — заявила Сандерс.

Как отметил Трамп, Вашингтон продолжит поддерживать Эр-Рияд в его усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ.

Напомним, во вторник, 26 сентября король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд своим указом разрешил женщинам в стране водить машину. В государстве будет создана специальная комиссия для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение машин.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов.

В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин.
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