27.09 11:25 MIGnews.com

Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину

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Президент США Дональд Трамп назвал "позитивным шагом" разрешение женщинам в Саудовской Аравии водить машину, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс."Это позитивный шаг в направлении продвижения прав и возможностей для женщин в Саудовской Аравии. Мы продолжим поддерживать Саудовскую Аравию в ее усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ", — заявила Сандерс.Как отметил Трамп, Вашингтон продолжит поддерживать Эр-Рияд в его усилиях по укреплению саудовского общества и его экономики путем подобных реформ.Напомним, во вторник, 26 сентября король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд своим указом разрешил женщинам в стране водить машину. В государстве будет создана специальная комиссия для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение машин.Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов.В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин.