27.09 11:50 MIGnews.com

МО РФ: уничтожено пять влиятельных командиров террористов

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В результате ракетного удара российских сил по позициям боевиков в Сирии, погибли пять влиятельных полевых командиров, которые руководили атакой на взвод российской военной полиции 18 сентября. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.Вместе с пятью командирами в результате ракетно-авиационного удара погибли 32 боевика и оказались уничтожены склад боеприпасов и взрывчатки, а также шесть автомобилей повышенной проходимости.По словам представителя российского Минобороны, для установления местонахождения полевых командиров задействовали "всю многоуровневую систему разведки". В частности, удалось определить дату и место проведения совещания командиров запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". После проверки информации был нанесен точный ракетно-авиационный удар.В Минобороны рассказали, что в результате удара погиб начальник южного сектора провинции Идлиб, который находится под контролем террористов, а также советник военного министра, эмир по финансовым вопросам, шариатский судья и помощник духовного лидера. В российском военном ведомстве уточнили, что факт убийства полевых командиров боевиков подтвержден по нескольким "независимым каналам".Нападение на взвод военной полиции России и военнослужащий сирийской армии произошло 18 сентября. Боевики вели минометный обстрел вблизи здания, где укрылись российские и сирийские военные. Трое россиян в результате получили ранения. Российская сторона обвинила спецслужбы США в "инициировании" атаки боевиков. В Пентагоне эти обвинения отвергли.