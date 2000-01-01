Американский военачальник: Иран соблюдает условия договора
Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Тегеран, по его мнению, полностью соблюдает условия соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Об этом сообщило информационное агентство Reuters во вторник, 26 сентября.
"Согласно полученным мною данным, Иран выполняет свои обязательства по договору", - сообщил генерал журналистам в преддверии слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.
Соглашение приостановило разработки атомного оружия в Иране. Иран не менял вектора своей деятельности в этом направлении после подписания соглашения", - подчеркнул Данфорд.
При этом генерал подчеркнул, что от Ирана исходят и другие угрозы, в частности, страна продолжает "очень агрессивно" развивать другие военные направления: военный флот, ракетные и кибер-войска.
Ядерная сделка действует с января 2016 года, но правительство США в качестве члена этой группы не выполняет свои обязательства.
Президент США Дональд Трамп в противовес позиции других сторон договора постоянно называет данное соглашение ужасным и призывает к его аннулированию, однако мир выступает против этих враждебных действий со стороны американского президента.