28.09 01:24 MIGnews.com

Американский военачальник: Иран соблюдает условия договора

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Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Тегеран, по его мнению, полностью соблюдает условия соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Об этом сообщило информационное агентство Reuters во вторник, 26 сентября."Согласно полученным мною данным, Иран выполняет свои обязательства по договору", - сообщил генерал журналистам в преддверии слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.Соглашение приостановило разработки атомного оружия в Иране. Иран не менял вектора своей деятельности в этом направлении после подписания соглашения", - подчеркнул Данфорд.При этом генерал подчеркнул, что от Ирана исходят и другие угрозы, в частности, страна продолжает "очень агрессивно" развивать другие военные направления: военный флот, ракетные и кибер-войска.Ядерная сделка действует с января 2016 года, но правительство США в качестве члена этой группы не выполняет свои обязательства.Президент США Дональд Трамп в противовес позиции других сторон договора постоянно называет данное соглашение ужасным и призывает к его аннулированию, однако мир выступает против этих враждебных действий со стороны американского президента.