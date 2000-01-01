Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Американский военачальник: Иран соблюдает условия договора | Фото: AFP28.09 01:24   MIGnews.com

Американский военачальник: Иран соблюдает условия договора

Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Тегеран, по его мнению, полностью соблюдает условия соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Об этом сообщило информационное агентство Reuters во вторник, 26 сентября.

"Согласно полученным мною данным, Иран выполняет свои обязательства по договору", - сообщил генерал журналистам в преддверии слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

Соглашение приостановило разработки атомного оружия в Иране. Иран не менял вектора своей деятельности в этом направлении после подписания соглашения", - подчеркнул Данфорд.

При этом генерал подчеркнул, что от Ирана исходят и другие угрозы, в частности, страна продолжает "очень агрессивно" развивать другие военные направления: военный флот, ракетные и кибер-войска.

Ядерная сделка действует с января 2016 года, но правительство США в качестве члена этой группы не выполняет свои обязательства.

Президент США Дональд Трамп в противовес позиции других сторон договора постоянно называет данное соглашение ужасным и призывает к его аннулированию, однако мир выступает против этих враждебных действий со стороны американского президента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:21
Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды
22:05
У могилы Давида был совершен акт самосожжения
20:51
Арабский мир против независимого Курдистана
20:25
Facebook немедленно удалил страницу террориста из Хар Адар
20:05
Суд обязал отрицателя Холокоста 5 лет ездить в концлагеря
19:00
Белый Дом не советует вести себя "по-свински" в поселениях
18:36
Пилот самолета умер за штурвалом в воздухе
17:56
Австрия: Члена антииммигрантской партии исключили за нацизм
17:28
Иранцы угрожают обезглавить Нетаниягу за убийство солдата
15:49
Генштаб ЦАХАЛа скостили срок Эльора Азарии
15:06
Мигрант изнасиловавший немку: она - проститутка
14:32
Поставки газа с месторождения Тамар возобновлены
14:21
Арест начальника продовольственного управления Минобороны РФ
14:11
"Коалиция Ямайки": цена победы Меркель
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus