Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В конгрессе США представили доклад о Лаборатории Касперского 27.09 12:17   MIGnews.com

В конгрессе США представили доклад о Лаборатории Касперского

Конгресс США провел закрытое заседание по вопросу использования антивирусов компании "Лаборатория Касперского", которую подозревают в связях со спецслужбами РФ.

В ходе заседания комитета конгрессмены заслушали секретный доклад о ситуации вокруг "Лаборатории Касперского", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Кем именно был подготовлен доклад и какая информация в нем содержится, источник отказался давать, поскольку эти сведения носят конфиденциальный характер.
На заседании также обсуждались новостные сообщения и действия властей США в отношении российской компании.

В сентябре министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям страны пользоваться программным обеспечением российской "Лаборатории Касперского" из-за опасений, что эта компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем". Госучреждения США обязаны отказаться от продукции российской компании в течение трех месяцев.

Конгресс пригласил генерального директора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского и ряд экспертов из правительства США на слушания в комитете нижней палаты по науке 27 сентября, однако Касперскому требовалась ускоренная выдача визы, чтобы успеть к этому сроку. По данным Reuters, слушания с участием экспертов были отложены из-за нестыковок в графике участников.

Между тем продукция "Лаборатория Касперского" удостоилась почетного упоминания в рэнкинге корпоративных платформ киберзащиты американской аналитической компании Gartner Inc. Лидером рэнкинга стала Symantec.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:18
Сановник в верхушке Мерец обвинен в изнасиловании малолетней
12:05
Голосование по приему ПА в Интерпол отменено
11:50
МО РФ: уничтожено пять влиятельных командиров террористов
11:35
ЦАХАЛ в Бейт Сурик  
11:25
Трамп похвалил Эр-Рияд за разрешение женщинам водить машину
11:09
Инвалиды перекрыли шоссе №4 в Раанане
10:52
Россия отправила гумпомощь для пострадавших в Мексику
10:45
В Сиэттле погиб израильтянин
10:16
Партия НДИ во главе с Либерманом: казнить террористов-убийц
10:05
Эрдоган - курдам: Израильские флаги вас не спасут
09:34
Состояние раненного в Хар Адар улучшилось
09:27
В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены
09:06
Иракский Курдистан проголосовал за независимость
08:55
На Луне и Марсе нашли идеальные места для расселения людей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus