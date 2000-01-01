27.09 12:17 MIGnews.com

В конгрессе США представили доклад о Лаборатории Касперского

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Конгресс США провел закрытое заседание по вопросу использования антивирусов компании "Лаборатория Касперского", которую подозревают в связях со спецслужбами РФ.В ходе заседания комитета конгрессмены заслушали секретный доклад о ситуации вокруг "Лаборатории Касперского", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.Кем именно был подготовлен доклад и какая информация в нем содержится, источник отказался давать, поскольку эти сведения носят конфиденциальный характер.На заседании также обсуждались новостные сообщения и действия властей США в отношении российской компании.В сентябре министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям страны пользоваться программным обеспечением российской "Лаборатории Касперского" из-за опасений, что эта компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем". Госучреждения США обязаны отказаться от продукции российской компании в течение трех месяцев.Конгресс пригласил генерального директора "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского и ряд экспертов из правительства США на слушания в комитете нижней палаты по науке 27 сентября, однако Касперскому требовалась ускоренная выдача визы, чтобы успеть к этому сроку. По данным Reuters, слушания с участием экспертов были отложены из-за нестыковок в графике участников.Между тем продукция "Лаборатория Касперского" удостоилась почетного упоминания в рэнкинге корпоративных платформ киберзащиты американской аналитической компании Gartner Inc. Лидером рэнкинга стала Symantec.