27.09 12:18 MIGnews.com

Сановник в верхушке Мерец обвинен в изнасиловании малолетней

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В израильских социальных сетях разгорелся бурный скандал. В сетях распространяются сети о том, что один из высокопоставленных руководителей крайне-левой партии Мерец подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.В твиттере распространилась информация о том, что один из руководителей партии “сидит под домашним арестом и сановники Мерец посетили его с целью моральной поддержки”.Это вынудило Мерец прервать молчание по данному делу. Партия распространила заявление, в котором сообщается: “Поскольку существует судебный запрет на публикацию информации по данному делу, до настоящего времени мы воздерживались от комментариев, но волна слухов вынуждает нас принять меры, и остановить клевету”.По версии Мерец, один из высокопоставленных функционеров партии шесть месяцев назад был обвинен в серьезных сексуальных преступлениях против малолетней. Немедленно после этого лидер партии Захава Гальон обратилась в партийный суд и потребовала остранить этого человека от всех занимаемых должностей. Мерец подчеркивает, что в его рядах “нет места человеку, подозреваемому в настолько ужасающих и серьезных преступлениях”. Мерец также наотрез отвергает обвинения в том, что чолены партии навещали обвиняемого, находящегося под домашним арестом.