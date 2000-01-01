27.09 12:46 MIGnews.com

Госдума России обвинила Украину в этноциде

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Госдума России выступила против украинского закона "Об образовании" и приняла соответствующее заявление, с которым намерена обратиться в ряд международных организаций, сообщает "Интерфакс".Российские депутаты считают, что новый украинский образовательный закон "актом этноцида" русского народа в Украине."Подписанным 25 сентября 2017 года президентом Украины Законом Об образовании попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной“, – говорится в заявлении.В парламенте РФ уверены, что с 2020 года образование в Украине станет полностью на украинском языке, что приведет к уничтожению русскоязычных школ.Заявление планируют направить в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Генсеку Совета Европы, в парламенты европейских государств.Ранее Венгрия пообещала "больно ударить по будущему Украины" в ответ на подписание закона Об образовании президентом Петром Порошенко.