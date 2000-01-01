27.09 14:21 MIGnews.com

Арест начальника продовольственного управления Минобороны РФ

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Начальника продовольственного управления Минобороны полковника Александра Бережного арестовали по делу о мошенничестве и взяточничестве, пишет "Коммерсант".Как отмечает издание, по версии следствия Бережной причастен к мошенническому хищению 20 миллионов рублей при исполнении контракта петербургской компанией "Профбизнес" на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получению взяток на 368 миллионов рублей от коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах.Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и части 6 статьи 290 УК ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере").26 сентября стало известно об аресте подчиненного Бережного — начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина. Ему инкриминировались те же преступления, в которых следствие день спустя уличило Бережного, — взяточничество и мошенничество.