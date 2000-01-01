27.09 14:11 MIGnews.com

"Коалиция Ямайки": цена победы Меркель

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Несмотря на то, что “консервативный” блок канцлера Ангелы Меркель стал крупнейшим победителем выборов в бундестаг, строительство новой коалиции для четырежды канцлера Германии может оказаться настоящей головоломкой.Единственным реалистичным вариантом представляется создание альянса с зелеными и Свободными демократами (FDP) - но противоречия между будущим партнерами слишком велики.FDP набрала на выборах 10,7% голосов - отмывшись от позора 2013 года, когда она, впервые в истории, не смогла преодолеть избирательный барьер.FDP и зеленые занимают диаметрально противоположные позиции практически по всем вопросам германской политики - от энергетического налога до Европы и миграции. Это затрудняет создание так называемой “Коалиции Ямайки” - названной так по цветам соответствующих партий - черному, желтому и зеленому.Еще более строительство коалиции осложняет тот факт, что сам блок Меркель состоит из двух разнородных элементов - христианских демократов (ХДС) и их баварского союзника - христианского социального союза (ХСС).Глава FDP Кристиан Линднер однозначно заявил: “Правда в том, что у такой коалиции будет арифметическое большинство, но у каждой из четырех партий - свой собственный электоральный мандат. Можно ли будет их гармонизировать без ущерба интересам страны - мы пока не знаем. Политика - не математика. Все должны осознавать, что ценой вступления Свободных Демократов в коалицию и правительство станет изменение политического курса страны”.Свободные Демократы требуют проведения политики “разноскоростной Европы” - в рамках которой экономически мощные и фискально дисциплинированные государства ядра на севере будут отделены от прочих членов ЕС.FDP считается “культурно европейской” партией, но одновременно транслирует евро скептецизм. Так, несмотря на то, что FDP “в общем приветствовала речь президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне, в которой он призвал к усилению военного сотрудничества в рамках ЕС, предложения о “едином бюджете в зоне евро” были отвергнуты.Представитель FDP в Европарламенте Александр Граф Ламбсдорф заявил: “Это была смелая речь президента Макрона, но не все его предложения могут быть одобрены FDP. Проблема Европы не недостаток фондов, а недостаток реформ. Бюджет зоны евро создает именно этот ошибочный вид поощрений, который вредит Европе”.