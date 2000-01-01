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Белый Дом не советует вести себя `по-свински` в поселениях | Фото: Амос Бен Гершом, GPO27.09 19:00   MIGnews.com

Белый Дом не советует вести себя "по-свински" в поселениях

Представители Белого дома рекомендовали начальнику штаба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не быть "свиньей" в вопросе строительства новых поселений и что администрация Трампа готова смириться с ограниченным строительством поселений.

Об этом, как пишет The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал лидерам поселений в Иудее и Самарии на закрытом совещании, состоявшемся 27 сентября.

"Нормально быть свиньей, но ненормально быть "хазэр" (в пер. с идиш "свинья" – ред.)", - сказали начальнику штаба израильского премьера.

На закрытом заседании Нетаниягу заверил лидеров Моэцэт ЙеША – совета поселений Иудеи, Самарии и Газы – в том, что он успешно убедил администрацию Трампа отказаться от своего определения "поселенческих блоков" и признать их отдельно взятыми поселениями.

Кроме того, по его словам, Вашингтон воздержался от критики Израиля по поводу строительства поселений в свете приверженности Израиля ограничениям на новое строительство.

В то же время премьер подтвердил свое обещание построить в Бейт-Эль300 новых домов вместо снесенных этом поселении в 2012 году. Он утверждает, что на следующем заседании комиссии Гражданской администрации по планированию 16 октября будет утверждено строительство 3 130 новых единиц жилья.

И, напоследок, он анонсировал, что в самом ближайшем времени президент США Дональд Трамп представит свой план возобновления израильско-палестинских мирных переговоров.
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