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Арабский мир против независимого Курдистана | Фото: Thinkstock27.09 20:51   MIGnews.com

Арабский мир против независимого Курдистана

Практически сразу после оглашения результатов референдума о независимости курдов, на котором 92,7% избирателей поддержали образование своего государства, управление гражданской авиации Ирака (САА) объявило, что, начиная с 18.00 пятницы, прекращает все международные вылеты из, расположенных в Иракском Курдистане, аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания.

Багдад требует от автономии передать воздушные гавани под свой контроль.

Кроме того, достаточно характерно поступили и практически все арабские государства Ближнего Востока – объявив о прекращении воздушных полетов в Иракский Курдистан.

В частности, как заявило генконсульство Турции в Эрбиле, с заявленной САА даты не будут осуществляться рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в и из упомянутых аэропортов.

Кроме того, об отказе совершать полеты в Иракский Курдистан сообщили и два крупнейших авиаперевозчика ОАЭ – Flydubai и Air Arabia. Они подчеркнули временный характер приостановления полетов – до последующего уведомления.

Аналогичное решение принял и совет директоров авиакомпании EgyptAir.

"Египетская авиакомпания EgyptAir приостанавливает рейсы в Эрбиль с 15.00 мирового времени пятницы, 29 сентября, до особого распоряжения в связи с решением властей Ирака", — говорится в пресс-релизе перевозчика.

Как сообщает Reuters, по просьбе иракских властей c 29 сентября приостановит полеты в Эрбиль и Сулейманию и национальные авиакомпании Иордании и Ливана – Royal Jordanian и Middle East Airlines

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади пригрозил закрыть аэропорты в Эрбиле и Сулеймании, если курды не передадут контроль над ними.

Как сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в администрации иракской провинции Нейнавия, власти Ирака намерены в кратчайшие сроки восстановить и начать эксплуатацию международного аэропорта Мосула в качестве альтернативы находящимся в курдском регионе воздушным гаваням.
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