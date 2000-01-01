Арабский мир против независимого Курдистана

Практически сразу после оглашения результатов референдума о независимости курдов, на котором 92,7% избирателей поддержали образование своего государства, управление гражданской авиации Ирака (САА) объявило, что, начиная с 18.00 пятницы, прекращает все международные вылеты из, расположенных в Иракском Курдистане, аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания.
Багдад требует от автономии передать воздушные гавани под свой контроль.
Кроме того, достаточно характерно поступили и практически все арабские государства Ближнего Востока – объявив о прекращении воздушных полетов в Иракский Курдистан.
В частности, как заявило генконсульство Турции в Эрбиле, с заявленной САА даты не будут осуществляться рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в и из упомянутых аэропортов.
Кроме того, об отказе совершать полеты в Иракский Курдистан сообщили и два крупнейших авиаперевозчика ОАЭ – Flydubai и Air Arabia. Они подчеркнули временный характер приостановления полетов – до последующего уведомления.
Аналогичное решение принял и совет директоров авиакомпании EgyptAir.
"Египетская авиакомпания EgyptAir приостанавливает рейсы в Эрбиль с 15.00 мирового времени пятницы, 29 сентября, до особого распоряжения в связи с решением властей Ирака", — говорится в пресс-релизе перевозчика.
Как сообщает Reuters, по просьбе иракских властей c 29 сентября приостановит полеты в Эрбиль и Сулейманию и национальные авиакомпании Иордании и Ливана – Royal Jordanian и Middle East Airlines
Стоит отметить, что ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади пригрозил закрыть аэропорты в Эрбиле и Сулеймании, если курды не передадут контроль над ними.
Как сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в администрации иракской провинции Нейнавия, власти Ирака намерены в кратчайшие сроки восстановить и начать эксплуатацию международного аэропорта Мосула в качестве альтернативы находящимся в курдском регионе воздушным гаваням.