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Иракский Курдистан проголосовал за независимость | Фото: AFP27.09 09:06   MIGnews.com

Иракский Курдистан проголосовал за независимость

Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил во вторник, 26 сентября, что курды проголосовали за независимость на референдуме, проведенном вопреки правительству в Багдаде, передает Reuters.

По словам Барзани, результаты голосования не имеют обязательного характера, а лишь дают курдским властям право на переговоры с Багдадом и соседними странами о мирном отделении региона от Ирака. Но иракские власти заявили, что таких переговоров не будет.

"Мы не готовы обсуждать или вести диалог о результатах референдума, поскольку он неконституционен", - сказал накануне вечером премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

В телевизионном выступлении Барзани сказал, что курды сказали "да" и призвал центральное правительство принять участие в "серьезном диалоге" вместо того, чтобы угрожать региональному правительству санкциями.

"Мы можем столкнуться с трудностями, но мы победим", сказал Барзани, призывая мировые державы "уважать волю миллионов людей", проголосовавших на референдуме.

Ранее курдский канал Rudaw сообщил, что подавляющее большинство, возможно, более 90 %, проголосовало за независимость. Окончательные результаты ожидаются в среду, 27 сентября.

В этнически смешанном Киркуке, где арабы и туркмены выступали против голосования, власти сняли ночной комендантский час, введенный для поддержания контроля. Киркук находится за пределами курдского региона, но контролируется курдскими силами, которые его оккупировали в 2014 году после изгнания боевиков исламского государства.

В соседнем Иране, который также имеет значительное курдское меньшинство, тысячи курдов выступили в поддержку референдума. Курды, которые управляли автономным районом в Ираке после американского вторжения в 2003 году, считают референдум историческим шагом в стремлении к собственному государству.
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