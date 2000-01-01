27.09 09:27 MIGnews.com

В США начали возводить прототипы Великой мексиканской стены

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Прототипы стены на границе с Мексикой, которую задумал президент Дональд Трамп, начали строить в США, передает РИА Новости со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США (CBP)."Сегодня в Сан-Диего началось строительство восьми прототипов стены, четыре из них сделаны из бетона, а другие четыре — из альтернативных материалов", — говорится в сообщении.Сообщается, что "все прототипы будут высотой от 18 до 30 футов (от 5,5 до 9 метров) и сделаны таким образом, чтобы помешать незаконному переходу в районах, где они строятся. На их основе будут созданы будущие проекты, которые, вероятно, продолжат развиваться, чтобы соответствовать требованиям пограничной службы США". Завершить строительство образцов планируется в течение месяца.Строительство стены является одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Первоначально Трамп обещал построить стену на средства Мексики, однако впоследствии признал, что это придется делать по крайней мере на первоначальном этапе на деньги американских налогоплательщиков.