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Эрдоган - курдам: Израильские флаги вас не спасут | Фото: Thinkstock27.09 10:05   MIGnews.com

Эрдоган - курдам: Израильские флаги вас не спасут

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган предупредил иракских курдов о том, что им “нечего будет есть”, если Анкара примет решение о закрытии границ.

Эрдоган в телевизионном интервью после окончания референдума о независимости иракского Курдистана заявил: “Они повиснут в воздухе после того, как мы введем санкции. Для них все закончится в тот момент, когда мы перекроем нефтяной кран. У них не будет денег для покупки продовольствия, грузовики прекратят поездки в северный Ирак”.

Эрдоган добавил: “Кто признает вашу независимость? - Израиль. Израиль - это не весь мир. Вы должны понимать, что размахивание израильскими флагами вас не спасет”.
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