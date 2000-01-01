27.10 22:20 MIGnews.com

Освальд до убийства Кенненди общался с КГБистом

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Согласно обнародованным секретным документам ЦРУ по делу об убийстве президента Джона Кеннеди, его убийца – Ли Харви Освальд – за два месяца до трагедии, общался с сотрудником советской дипломатии, который работал на КГБ, передает телеканал "Звезда".В соответствующих материалах утверждается, что спецслужбы США прослушивали телефоны советского посольства в Мехико.28 сентября 1963 года, разведка перехватила телефонный разговор между советским консулом в Мексике Валерием Владимировичем Костиковым и Освальдом. Позднее убийца снова обратился в консульство с вопросом о новостях касательно "телеграммы в Вашингтон", где получил ответ, что запрос отправлен, но новостей еще нет.Сообщается, что Костиков – агент КГБ, который отвечал за убийства и саботаж. Также в документах говорится, что дипломат курировал гражданина Германии, который был завербован в Европе и жил в Оклахоме. Однако в рассекреченных документах нет уточнений по поводу того, считало ли ЦРУ, что Освальд - работает на спецслужбы Советского союза.При этом, в материалах нет сведений о том, что КГБ причастна к убийству президента. Сначала она рассматривалась как главная, но спустя какое то время, была отвергнута как не имеющая доказательств.Также утверждается, что Ли Харви Освальд просил визу у советского и кубинского посольства, чтобы выехать в Кубу или СССР, жалуясь на преследование со стороны властей. Есть версия, что во время одного из этих визитов, он заявил о намерении покушения на Кеннеди. Визу ему так и не дали, сочтя, что он может быть американским провокатором и шпионом.На данный момент, в свободном доступе есть около 90% процентов материалов, но до сих пор неизвестно определили ли спецслужбы, что Освальд опасен, и предупредили ли об этом Вашингтон. Вероятно, именно из-за этого ЦРУ и противится публикации документов: они могут однозначно указать, что спецслужба упустила Освальда и не предотвратила покушение по недосмотру.С 1959 года по 1962 года убийца жил на территории Советского союза и трудился на Минском радиозаводе. Также был женат на советской гражданке, от которой у него родилась дочь. Но после отказа в выдаче гражданства СССР, Освальд вернулся в Соединенные Штаты.