Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 27.10 10:32   MIGnews.com

На Сару Нетаниягу подали в суд

Бывшая работница резиденции Биньямина Нетаниягу подала судебный иск против супруги Сары Нетаниягу. Речь идет о 24-летней ультраортодоксальной еврейке, которая обвиняет жену премьера в грубом отношении и невыносимые условия работы.

Мать троих детей устроилась уборщицей в резиденцию главы правительства два месяца назад – в августе. Девушка проработала у четы Нетаниягу ровно месяц. В четверг, 27 октября, бывшая работница подала иск на сумму 225 тысяч шекелей в качестве моральной компенсации, сообщает "Едиот Ахронот".

По словам девушки, Сара Нетаниягу унижала ее, издевалась над ней, кричала всякий раз и даже хотела ударить.

В подданном иске бывшая работница резиденции подробно описывает, как супруга премьер-министра Израиля всячески издевалась над ней.

Семья Нетаниягу опровергла обвинения девушки, назвав их "клеветой", подчеркнув, что девушка хочет лишь заполучить внимание и деньги.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:56
КНДР отпустит экипаж рыболовного судна из Южной Кореи
10:50
Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию
10:19
Маккаби вновь проигрывает
09:56
Хаменеи призвал премьера Ирака не доверять Штатам
08:56
В США рассекретили документы по убийству Кеннеди
08:39
Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт
08:12
"Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада"
07:31
Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной
07:11
Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ
07:07
Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина
06:32
В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России
05:33
Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik
04:26
Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"
03:04
В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus