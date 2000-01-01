27.10 10:32 MIGnews.com

На Сару Нетаниягу подали в суд

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Бывшая работница резиденции Биньямина Нетаниягу подала судебный иск против супруги Сары Нетаниягу. Речь идет о 24-летней ультраортодоксальной еврейке, которая обвиняет жену премьера в грубом отношении и невыносимые условия работы.Мать троих детей устроилась уборщицей в резиденцию главы правительства два месяца назад – в августе. Девушка проработала у четы Нетаниягу ровно месяц. В четверг, 27 октября, бывшая работница подала иск на сумму 225 тысяч шекелей в качестве моральной компенсации, сообщает "Едиот Ахронот".По словам девушки, Сара Нетаниягу унижала ее, издевалась над ней, кричала всякий раз и даже хотела ударить.В подданном иске бывшая работница резиденции подробно описывает, как супруга премьер-министра Израиля всячески издевалась над ней.Семья Нетаниягу опровергла обвинения девушки, назвав их "клеветой", подчеркнув, что девушка хочет лишь заполучить внимание и деньги.