Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







КНДР отпустит экипаж рыболовного судна из Южной Кореи | Фото: Thinkstock27.10 10:56   MIGnews.com

КНДР отпустит экипаж рыболовного судна из Южной Кореи

Власти КНДР объявили о том, что отпустят экипаж рыболовного судна из Южной Кореи, незаконно проникший на северокорейскую территорию. Согласно информации государственных СМИ, рыбаков отпустят в пятницу, 27 октября.

Отмечается, что экипаж рыболовного судна будет выпущен на свободу вблизи водной границы республики в Японском море.

После того как власти КНДР выяснили, что граждане Южной Кореи на самом деле занимались рыболовством, а не шпионажем, было принято решение отпустить их.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию
10:32
На Сару Нетаниягу подали в суд
10:19
Маккаби вновь проигрывает
09:56
Хаменеи призвал премьера Ирака не доверять Штатам
08:56
В США рассекретили документы по убийству Кеннеди
08:39
Звонок в израильскую полицию: я собираюсь совершить теракт
08:12
"Все израильские студенты в Бельгии – агенты Моссада"
07:31
Тиллерсон назвал военную операцию РФ в Сирии успешной
07:11
Премьер на церемонии принятия присяги нового судьи БАГАЦ
07:07
Сильный пожар у Иерусалима, сгорела пожарная машина
06:32
В НАТО Турции напомнили о последствиях покупки ПВО у России
05:33
Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik
04:26
Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"
03:04
В ГД недовольны данными США о воюющих за ИГ россиянах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus