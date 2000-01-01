27.10 10:56 MIGnews.com

КНДР отпустит экипаж рыболовного судна из Южной Кореи

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Власти КНДР объявили о том, что отпустят экипаж рыболовного судна из Южной Кореи, незаконно проникший на северокорейскую территорию. Согласно информации государственных СМИ, рыбаков отпустят в пятницу, 27 октября.Отмечается, что экипаж рыболовного судна будет выпущен на свободу вблизи водной границы республики в Японском море.После того как власти КНДР выяснили, что граждане Южной Кореи на самом деле занимались рыболовством, а не шпионажем, было принято решение отпустить их.