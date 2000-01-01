КНДР отпустит экипаж рыболовного судна из Южной Кореи
Власти КНДР объявили о том, что отпустят экипаж рыболовного судна из Южной Кореи, незаконно проникший на северокорейскую территорию. Согласно информации государственных СМИ, рыбаков отпустят в пятницу, 27 октября.
Отмечается, что экипаж рыболовного судна будет выпущен на свободу вблизи водной границы республики в Японском море.
После того как власти КНДР выяснили, что граждане Южной Кореи на самом деле занимались рыболовством, а не шпионажем, было принято решение отпустить их.