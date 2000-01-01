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flickr 27.10 12:04   MIGnews.com

Нетаниягу раскритиковал "Едиот Ахронот"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на статью издания "Едиот Ахронот", в которой утверждалось о новом иске против его супруги.

Он раскритиковал сообщения о новом иске, подданном 24-летней ультраортодоксальной еврейкой.

Ранее издание сообщило, что бывшая уборщица резиденции главы израильского правительства в иске подробно рассказала о грубом отношении Сары Нетаниягу во время ее работы. Девушка утверждает, что супруга премьера издевалась над ней, унижала и даже хотела ударить.

Опубликованная статья "Едиот Ахронот" привела в ярость израильского премьер-министра. Биньямин Нетаниягу комментируя сообщения о новом иске, заявил:

"Хватит этого. Это тот же метод, та же самая ложь, та же газета, и тот же адвокат. Никто больше этого не покупает. Все понимают, что это работает – клеветать на семью Нетаниягу с целью получения денег. Вы работаете в течение нескольких дней, потом уходите, а затем предъявляете икс на почти четверть миллиона шекелей. Это действительно того стоит!", - написал премьер на своей станице в Facebook.

Также Нетаниягу призвал пользователей соцсети поделиться его публикацией, чтобы "разоблачить ложь в этой отрасли поддельных новостей".
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