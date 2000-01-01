27.10 14:59 MIGnews.com

Сообщение канцелярии премьер-министра

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В пятницу утром, 27 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньягу прошёл регулярное гастроэнтерологическое обследование в медицинском центре "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме. Премьер-министра сопровождал его личный врач доктор Цви Герман Беркович.Обследование провели профессор Эран Гольдин, заведующий отделением гастроэнтерологии, и анестезиолог профессор Яков Гозель.Во время обследования были удалены 2 маленьких полипа.Состояние здоровья премьер-министра отличное, он в полной мере вернулся к работе.В медицинском отчете о состоянии здоровья премьер-министра Биньямина Нетаниягу за последний год доктор Цви Герман Беркович указал, что несколько месяцев назад был успешно удалён камень из мочевого пузыря. Премьер-министр находится под наблюдением уролога. Показатели недавно сделанных анализов в норме.Артериальное давление нормальное.Пульмонологическое и офтальмологическое обследование не выявили нарушений.Премьер-министр продолжает находиться под диспансерным наблюдением отоларинголога, в связи с периодической заложенностью носа с левой стороны.