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flickr/Prime Minister of Israel 27.10 14:59   MIGnews.com

Сообщение канцелярии премьер-министра

В пятницу утром, 27 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньягу прошёл регулярное гастроэнтерологическое обследование в медицинском центре "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме. Премьер-министра сопровождал его личный врач доктор Цви Герман Беркович.

Обследование провели профессор Эран Гольдин, заведующий отделением гастроэнтерологии, и анестезиолог профессор Яков Гозель.

Во время обследования были удалены 2 маленьких полипа.

Состояние здоровья премьер-министра отличное, он в полной мере вернулся к работе.

В медицинском отчете о состоянии здоровья премьер-министра Биньямина Нетаниягу за последний год доктор Цви Герман Беркович указал, что несколько месяцев назад был успешно удалён камень из мочевого пузыря. Премьер-министр находится под наблюдением уролога. Показатели недавно сделанных анализов в норме.

Артериальное давление нормальное.

Пульмонологическое и офтальмологическое обследование не выявили нарушений.

Премьер-министр продолжает находиться под диспансерным наблюдением отоларинголога, в связи с периодической заложенностью носа с левой стороны.
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