27.10 15:25 MIGnews.com

Британия: Пхеньян причастен к атаке вируса WannaCry

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Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что Пхеньян причастен к атаке вируса WannaCry, которая произошла в мае 2017 года.По его словам, у Соединённого Королевства есть серьёзные подозрения, что за кибератакой стояла другая страна."Северная Корея — это государство, которое, по нашему мнению, было причастно к этой общемировой атаке", — цитирует RT слова Уоллеса.Напомним, что масштабная кибератака произошла 12 мая, вирус заразил от 200 тысяч до 300 тысяч компьютеров как минимум в 150 странах мира.За разблокировку требовали осуществить перевод денег вымогателям. Глава компании Microsoft Брэд Смит полагает, что за инцидент частично были ответственны АНБ и ЦРУ.Хакеры-вымогатели смогли заработать на этом вирусе порядка 42 тысяч долларов, деньги им перевели пострадавшие пользователи.