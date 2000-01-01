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Британия: Пхеньян причастен к атаке вируса WannaCry | Фото: Thinkstock27.10 15:25   MIGnews.com

Британия: Пхеньян причастен к атаке вируса WannaCry

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что Пхеньян причастен к атаке вируса WannaCry, которая произошла в мае 2017 года.

По его словам, у Соединённого Королевства есть серьёзные подозрения, что за кибератакой стояла другая страна.

"Северная Корея — это государство, которое, по нашему мнению, было причастно к этой общемировой атаке", — цитирует RT слова Уоллеса.

Напомним, что масштабная кибератака произошла 12 мая, вирус заразил от 200 тысяч до 300 тысяч компьютеров как минимум в 150 странах мира.

За разблокировку требовали осуществить перевод денег вымогателям. Глава компании Microsoft Брэд Смит полагает, что за инцидент частично были ответственны АНБ и ЦРУ.

Хакеры-вымогатели смогли заработать на этом вирусе порядка 42 тысяч долларов, деньги им перевели пострадавшие пользователи.
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