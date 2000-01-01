27.10 15:53 MIGnews.com

Министр финансов США помолился у Стены Плача

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Министр финансов США Стивен Мнучин вместе с супругой Луизой Линтон, с которой он 26 октября прилетел в Израиль в рамках своего антитеррористического турне по Ближнему Востоку, посетили Стену Плача.Напомним, что сам Мнучин является выходцем из состоятельной семьи нью-йоркских евреев, хотя его жена (к слову, третья по счету) является голливудской актрисой шотландского происхождения.В ходе визита их сопровождали посол США в Израиле Дэвид Фридман и его жена Тэмми Сэнд, а на самой площади перед Котелем они встретились с мэром Иерусалима Ниром Баркатом, главным раввином Стены Плача Шмуэлем Рабиновичем и генеральный директор фонда "Наследие Стены Плача" (The Western Wall Heritage Foundation) Мордехаем Элиавом.Рав Рабинович заявил Мнучину, что его визит к Стене Плача – как еврея, посетившего само сердце еврейской истории – отражает вечную связь еврейского народа со своим наследием и демонстрирует партнерство и глубокую связь между США и Израилем.В ходе своего визита Мнучин с супругой помолились и оставили записку между камнями Стены. В гостевой книге он оставил запись, что в это время "мира и процветания" молился за "здоровье и мир".