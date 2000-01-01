27.10 16:25 MIGnews.com

Каталония провозгласила Независимость

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Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, провозгласил независимость.Резолюция была одобрена большинством голосов, а результаты объявила председатель собрания Карме Форкадель, передает Reuters.Для принятия резолюции было проведено тайное голосование. 70 человек выступили за, 10 - против.Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение об отстранении главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, прибегнув к 155 статье Конституции Испании, согласно которой позволяется установление временного прямого управления автономией.