Каталония провозгласила Независимость

Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, провозгласил независимость.
Резолюция была одобрена большинством голосов, а результаты объявила председатель собрания Карме Форкадель, передает Reuters.
Для принятия резолюции было проведено тайное голосование. 70 человек выступили за, 10 - против.
Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение об отстранении главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, прибегнув к 155 статье Конституции Испании, согласно которой позволяется установление временного прямого управления автономией.