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Британия. Поддержка Израиля достигла максимума с 2010 года | Фото: UK in Israel/Flickr27.10 16:59   MIGnews.com

Британия. Поддержка Израиля достигла максимума с 2010 года

Уровень поддержки Израиля в Великобритании достиг своего максимума за 7 лет, а общественная поддержка бойкотов Еврейского государства постепенно гаснет, показало недавний опрос, проведенный социологической службой BICOM (Britain Israel Communications and Research Centre) в преддверии 100-летия декларации Бальфура.

Исследование показало самый низкий уровень поддержки бойкотов с 2014 года – лишь 11%. В то же время 48% респондентов заявили, что "не поддерживают бойкот Израиля и им сложно понять, как это делают другие, учитывая все происходящее в мире".
Британия. Поддержка Израиля достигла максимума с 2010 года

В то же время за прошедшие три года значительно выросло число противников антиизраильских бойкотов в среде британской молодежи. Если в 2015 году против этого выступали 28% британцев в возрасте 18-24 лет, то в этом – уже около половины, 45%.

Кроме того, половина участников исследования (49%) согласилась с тем, что Израиль является самым важным ближневосточным союзником Лондона в борьбе с терроризмом, а из всех стран региона Израиль признали четвертым по важности торговым партнером Британии после выхода из Евросоюза после Саудовской Аравии, Катара и Турции.

46% респондентов назвали антисемитизмом ненависть в отношении Еврейского государства и подвергание сомнению его права на существование (несогласие с такой формулировкой выразили 17% участников исследования).
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