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27.10 18:32   MIGnews.com

Испания vs Каталония: угроза гражданской войны

Тот факт, что парламент Каталонии провозгласил независимость, может лишь усугубить разногласия с Испанией, перевести конфликт между сторонами на следующую фазу.

Мадрид отступать и лишаться целостности своих территорий не собирается. Сразу же после провозглашения Независимости Премьер-министр правительства Испании Мариано Рахой созвал экстренное заседание Совета министров. Оно начнется в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

На собрании будет поставлен вопрос о том, как ввести в действие 155 статью Конституции Испании, согласно которая предусматривает прямое управление автономией и региональными силовыми структурами.

"У нас серьёзная страна, у нас великая нация, и мы не станет мириться с тем, что кучка человек повлияли на целостность наших территорий", - заявил Рахой.

Стоит также отдельно отметить, что правительство Испании не исключает вероятности того, что для урегулирования ситуации в Каталонии будет использована сила. Таким образом, сопротивление каталонцев может привести к гражданской войне.
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